У Житомирській області відкрили перше кримінальне провадження через порушення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Житомирській області поліцейські відкрили перше кримінальне провадження через порушення правил карантину, пише УНН з посиланням на прессслужбу Національної поліції у Житомирській області.
“Кримінальне провадження відкрите за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування перевіряється інформація про укриття відомостей хворим на COVID-19 щодо причетності до перевезення організованої групи туристів до Австрії та назад в Україну”, — вказано у повідомленні.
Нині встановлено, що рейсами авіаліній в обидві сторони одночасно з хворим скористались ще понад 30 людей.
Наразі поліцейські встановлюють їх контакти, місце проживання та спілкуються з ними щодо мети нещодавнього візиту за кордон, а також пояснюють необхідність дотримання режиму самоізоляції.
Додамо, Кличко закликав киян не йти на шашлик в парки, а залишатись вдома.