В Житомирской области открыли первое уголовное производство из-за нарушения карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Житомирской области полицейские открыли первое уголовное производство из-за нарушения правил карантина, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Житомирской области.
“Уголовное производство открыто по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования проверяется информация об укрытии сведений больным COVID-19 о причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину”, — указано в сообщении.
В настоящее время установлено, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек.
Сейчас полицейские устанавливают их контакты, место проживания и общаются с ними по цели недавнего визита за границу, а также объясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции.
Добавим, Кличко призвал киевлян не идти на шашлык в парки, а оставаться дома.