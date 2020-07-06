У Житомирі знайшли повішеним солдата-строковика
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У Житомирі знайшли повішеним військовослужбовця строкової служби, 2001 року народження. Підозрюють самогубство. Про це повідомили у Facebook у 95-ій окремій десантно-штурмовій бригаді Збройних сил України, яка базується у Житомирі, передає УНН.
"Ввечері, 5 липня 2020 року, під час вечірньої перевірки стало відомо про відсутність військовослужбовця строкової служби, 2001 року народження. В результаті пошуку, на відчуженій території було знайдено повішене тіло військовослужбовця без ознак життя. За попередньою інформацією, строковик покінчив з життям через нероздільне кохання", - йдеться у повідомленні.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у Кіровоградській області знайшли повішеною школярку.