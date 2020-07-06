У Житомирі знайшли повішеним солдата-строковика

"Ввечері, 5 липня 2020 року, під час вечірньої перевірки стало відомо про відсутність військовослужбовця строкової служби, 2001 року народження. В результаті пошуку, на відчуженій території було знайдено повішене тіло військовослужбовця без ознак життя. За попередньою інформацією, строковик покінчив з життям через нероздільне кохання", - йдеться у повідомленні.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Кіровоградській області знайшли повішеною школярку.