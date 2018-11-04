У Житомирі пройшов мітинг "Хто замовив Катю Гандзюк"
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Житомирі пройшов мітинг “Хто замовив Катю Гандзюк”, передає кореспондент УНН.
До обласної поліції прийшло близько двох десятків активістів.
Після вигуків із вимогою знайти замовників вбивства херсонської активістки, житомиряни поклали до порогу обласної поліції лампадки та фото загиблої, після чого наклеїли на фасад поліції плакати із своїми вимогами. Загалом акція тривала близько години.
Як повідомляв УНН, за попередніми даними, херсонська активістка Катерина Гандзюк померла від розриву тромбу.