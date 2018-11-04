В Житомире прошел митинг "Кто заказал Катю Гандзюк"
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Житомире прошел митинг “Кто заказал Катю Гандзюк”, передает корреспондент УНН.
К областной полиции пришло около двух десятков активистов.
После криков с требованием найти заказчиков убийства херсонской активистки, житомиряне положили к порогу областной полиции лампадки и фото погибшей, после чего наклеили на фасад полиции плакаты со своими требованиями. В целом акция длилась около часа.
Как сообщал УНН, по предварительным данным, херсонская активистка Екатерина Гандзюк умерла от разрыва тромба.