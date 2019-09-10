У Житомирі представили нового керівника обласної поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Голова Національної Поліції України Сергій Князєв назначив на пост керівника поліції Житомирської області Сергія Крупєя. Про це УНН повідомляють в прес-центрі МВС України.
Раніше Сергій Купрєй обіймав посаду заступника начальника Головного Управління — начальника кримінальної поліції Головного управління Житомирської області.
Сергій Князєв наголосив, що кожний поліцейській, зокрема і кожний керівник на своєму робочому місці повинен розуміти, що оцінка його роботи базується на декількох принципах.
“Перший — рівень довіри населення особисто до вас як до керівника. Другий — рівень довіри особового складу особисто до вас. І тільки третій — це стан протидії злочинності. Ці чинники є найважливішими в роботі поліції. І тоді рівень довіри до нас буде зростати”, — сказав він.
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