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У Житомирі представили нового керівника обласної поліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Голова Національної Поліції України Сергій Князєв назначив на пост керівника поліції Житомирської області Сергія Крупєя. Про це УНН повідомляють в прес-центрі МВС України.

Раніше Сергій Купрєй обіймав посаду заступника начальника Головного Управління — начальника кримінальної поліції Головного управління Житомирської області.

Сергій Князєв наголосив, що кожний поліцейській, зокрема і кожний керівник на своєму робочому місці повинен розуміти, що оцінка його роботи базується на декількох принципах.

“Перший — рівень довіри населення особисто до вас як до керівника. Другий — рівень довіри особового складу особисто до вас. І тільки третій — це стан протидії злочинності. Ці чинники є найважливішими в роботі поліції. І тоді рівень довіри до нас буде зростати”, — сказав він.

Нагадаємо також, що на Донбасі представили нового очільника СБУ.

Українські Національні Новини

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