В Житомире представили нового руководителя областной полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Председатель Национального Полиции Украины Сергей Князев назначил на пост руководителя полиции Житомирской области Сергея Крупея. Об этом УНН сообщают в пресс-центре МВД Украины.
Ранее Сергей Купрей занимал должность заместителя начальника Главного управления — начальника криминальной полиции Главного управления Житомирской области.
Сергей Князев отметил, что каждый полицейской, в том числе каждый руководитель на своем рабочем месте должен понимать, что оценка его работы базируется на нескольких принципах.
“Первый — уровень доверия населения лично к вам как к руководителю. Второй — уровень доверия личного состава лично к вам. И только третий — это состояние противодействия преступности. Эти факторы являются важнейшими в работе полиции. И тогда уровень доверия к нам будет расти”, — сказал он.
Напомним также, что на Донбассе представили нового руководителя СБУ.