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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107708 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119979 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111580 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117744 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123731 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150101 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149896 просмотра

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В Житомире представили нового руководителя областной полиции

В Житомире представили нового руководителя областной полиции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Председатель Национального Полиции Украины Сергей Князев назначил на пост руководителя полиции Житомирской области Сергея Крупея. Об этом УНН сообщают в пресс-центре МВД Украины.

Ранее Сергей Купрей занимал должность заместителя начальника Главного управления — начальника криминальной полиции Главного управления Житомирской области.

Сергей Князев отметил, что каждый полицейской, в том числе каждый руководитель на своем рабочем месте должен понимать, что оценка его работы базируется на нескольких принципах.

“Первый — уровень доверия населения лично к вам как к руководителю. Второй — уровень доверия личного состава лично к вам. И только третий — это состояние противодействия преступности. Эти факторы являются важнейшими в работе полиции. И тогда уровень доверия к нам будет расти”, — сказал он.

Напомним также, что на Донбассе представили нового руководителя СБУ.

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