У Житомирі подорожчав проїзд у маршрутках

Рішення про підвищення ціни за проїзд прийняли під час позачергового засідання виконкому міської ради наприкінці листопада. Умовою підвищення стало встановлення в усіх маршрутних таксі валідаторів – їх перевізникам у оренду надало місто.

Зазначимо, що вже третя з червня зміна ціни на проїзд у житомирських маршрутках. Перше підвищення ціни відбулось 1 червня - тоді проїзд здорожчав з трьох до п'яти гривень, через два місяці з двох до трьох здорожчав проїзд у тролейбусі, при цьому маршрутників влада зобов'язала безплатно возити всі категорії пільговиків, в тому числі й пенсіонерів.

Утім, 18 жовтня місцеві можновладці під тиском перевізників, які погрожували страйком, обмежили у часі безплатний проїзд пенсіонерів і одночасно знизили ціну до чотирьох гривень. А вже 21 листопада апеляційний суд скасував рішення міськвиконкому та повернув старі ціни - 3 гривні - маршрутка, 2 - тролейбус.

Однак, вже через кілька днів на позачерговому виконкомі прийняли рішення про подорожчання проїзду до 5 гривень.

Маршрутників міська влада зобов'язала безплатно возити всі категорії пільговиків, в тому числі й пенсіонерів – вони можуть їздити безплатно з 10 ранку до 16 вечора.

Нагадаємо, відсьогодні пільговики зможуть їздити в метро безплатно лише з карткою киянина.