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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 5105 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 6176 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84248 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76792 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89986 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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11 марта, 06:00 • 120671 просмотра

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В Житомире подорожал проезд в маршрутках

В Житомире подорожал проезд в маршрутках

Киев  •  УНН

 • 17500 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. До 5 гривен с сегодняшнего дня подорожал проезд в житомирских маршрутках, сообщает корреспондент УНН.

Решение о повышении цены за проезд приняли во время внеочередного заседания исполкома городского совета в конце ноября. Условием повышения стало установление во всех маршрутных такси валидаторов - их перевозчикам в аренду предоставил город.

Отметим, что это уже третье с июня изменение цены на проезд в житомирских маршрутках. Первое повышение цены состоялось 1 июня - тогда проезд подорожал с трех до пяти гривен, через два месяца с двух до трех подорожал проезд в троллейбусе, при этом маршрутчиков власти обязали бесплатно возить все категории льготников, в том числе и пенсионеров.

Впрочем, 18 октября местные чиновники под давлением перевозчиков, которые угрожали забастовкой, ограничили во времени бесплатный проезд пенсионеров и одновременно снизили цену до четырех гривен. А уже 21 ноября апелляционный суд отменил решение горисполкома и вернул старые цены - 3 гривны - маршрутка, 2 - троллейбус.

Однако, уже через несколько дней на внеочередном заседании исполкома приняли решение о подорожании проезда до 5 гривен.

Маршрутчиков городские власти обязали бесплатно возить все категории льготников, в том числе и пенсионеров - они могут ездить бесплатно с 10 утра до 16 вечера.

Напомним, с сегодняшнего дня льготники смогут ездить в метро бесплатно только с карточкой киевлянина.

Украинские Национальные Новости

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