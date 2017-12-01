В Житомире подорожал проезд в маршрутках

Решение о повышении цены за проезд приняли во время внеочередного заседания исполкома городского совета в конце ноября. Условием повышения стало установление во всех маршрутных такси валидаторов - их перевозчикам в аренду предоставил город.

Отметим, что это уже третье с июня изменение цены на проезд в житомирских маршрутках. Первое повышение цены состоялось 1 июня - тогда проезд подорожал с трех до пяти гривен, через два месяца с двух до трех подорожал проезд в троллейбусе, при этом маршрутчиков власти обязали бесплатно возить все категории льготников, в том числе и пенсионеров.

Впрочем, 18 октября местные чиновники под давлением перевозчиков, которые угрожали забастовкой, ограничили во времени бесплатный проезд пенсионеров и одновременно снизили цену до четырех гривен. А уже 21 ноября апелляционный суд отменил решение горисполкома и вернул старые цены - 3 гривны - маршрутка, 2 - троллейбус.

Однако, уже через несколько дней на внеочередном заседании исполкома приняли решение о подорожании проезда до 5 гривен.

Маршрутчиков городские власти обязали бесплатно возить все категории льготников, в том числе и пенсионеров - они могут ездить бесплатно с 10 утра до 16 вечера.

Напомним, с сегодняшнего дня льготники смогут ездить в метро бесплатно только с карточкой киевлянина.