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У Житомирі на смітнику виявили корпус від гранатомета

У Житомирі на смітнику виявили корпус від гранатомета

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 25 березня. УНН. Корпус від гранатомета виявили на смітнику у Житомирі, повідомляє прес-служба патрульної поліції Житомира, передає УНН.

“Предмет, схожий на гранатомет, виявили перехожі на вулиці Параджанова у смітнику”, — йдеться у повідомленні.

На місце події була викликана патрульна поліція, а згодом і слідчо-оперативна група.

Попередньо, це лише корпус від зброї, отже небезпеки він не становить.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України виявили схованку зі зброєю російського походження у районі проведення антитерористичної операції. Сховище було облаштоване одним з незаконних збройних формувань так званої “ДНР” у покинутому будинку в селі Зайцеве Бахмутського району Донеччини. Оперативники СБ України вилучили зі схрону гранатометний постріл ОГ-7В російського виробництва 2014 року випуску та пороховий заряд до нього. У схованці також зберігалися двадцять шість танкових пострілів ОФ26 калібром 125 мм, майже сто тридцять гранатометних пострілів, з яких 59 до гранатомета СПГ-9 “Спис”, дев’яносто вісім гранат РГД та ОГ-9.

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