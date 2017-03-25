У Житомирі на смітнику виявили корпус від гранатомета
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 25 березня. УНН. Корпус від гранатомета виявили на смітнику у Житомирі, повідомляє прес-служба патрульної поліції Житомира, передає УНН.
“Предмет, схожий на гранатомет, виявили перехожі на вулиці Параджанова у смітнику”, — йдеться у повідомленні.
На місце події була викликана патрульна поліція, а згодом і слідчо-оперативна група.
Попередньо, це лише корпус від зброї, отже небезпеки він не становить.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України виявили схованку зі зброєю російського походження у районі проведення антитерористичної операції. Сховище було облаштоване одним з незаконних збройних формувань так званої “ДНР” у покинутому будинку в селі Зайцеве Бахмутського району Донеччини. Оперативники СБ України вилучили зі схрону гранатометний постріл ОГ-7В російського виробництва 2014 року випуску та пороховий заряд до нього. У схованці також зберігалися двадцять шість танкових пострілів ОФ26 калібром 125 мм, майже сто тридцять гранатометних пострілів, з яких 59 до гранатомета СПГ-9 “Спис”, дев’яносто вісім гранат РГД та ОГ-9.