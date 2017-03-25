В Житомире на помойке обнаружили корпус от гранатомета
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 25 марта. УНН. Корпус от гранатомета обнаружили на свалке в Житомире, сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомира, передает УНН.
“Предмет, похожий на гранатомет, обнаружили прохожие на улице Параджанова в помойке”, — говорится в сообщении.
На место происшествия была вызвана патрульная полиция, а впоследствии и следственно-оперативная группа.
Предварительно, это только корпус от оружия, следовательно опасности он не представляет.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с оружием российского происхождения в районе проведения антитеррористической операции . Хранилище было обустроено одним из незаконных вооруженных формирований так называемой “ДНР” в заброшенном доме в селе Зайцево Бахмутского района Донецкой области. Оперативники СБ Украины изъяли из тайника гранатометный выстрел ОГ-7В российского производства 2014 выпуска и пороховой заряд к нему. В тайнике также хранились двадцать шесть танковых выстрелов ОФ26 калибром 125 мм, почти сто тридцать гранатометным выстрелов, из которых 59 к гранатомету СПГ-9 “Копье”, девяносто восемь гранат РГД и ОГ-9.