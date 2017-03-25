В Житомире на помойке обнаружили корпус от гранатомета

“Предмет, похожий на гранатомет, обнаружили прохожие на улице Параджанова в помойке”, — говорится в сообщении.

На место происшествия была вызвана патрульная полиция, а впоследствии и следственно-оперативная группа.

Предварительно, это только корпус от оружия, следовательно опасности он не представляет.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с оружием российского происхождения в районе проведения антитеррористической операции . Хранилище было обустроено одним из незаконных вооруженных формирований так называемой “ДНР” в заброшенном доме в селе Зайцево Бахмутского района Донецкой области. Оперативники СБ Украины изъяли из тайника гранатометный выстрел ОГ-7В российского производства 2014 выпуска и пороховой заряд к нему. В тайнике также хранились двадцать шесть танковых выстрелов ОФ26 калибром 125 мм, почти сто тридцать гранатометным выстрелов, из которых 59 к гранатомету СПГ-9 “Копье”, девяносто восемь гранат РГД и ОГ-9.