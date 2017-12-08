У Житомирі машина врізалась у зупинку - постраждало троє людей
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Житомирі легковик в’їхав у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого постраждало троє людей, серед яких дитина. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили у відділі комунікації Нацполіції у Житомирській області.
Аварія сталась сьогодні близько 8:00.
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Попередньо відомо, що легковик в’їхав у зупинку громадського транспорту. За попередньою інформацією постраждало троє людей, серед яких дитина.
Окрім того, через кілька хвилин на цій же ділянці дороги позашляховик в’їхав у паркан будинку — без жертв.
Нагадаємо, 6 грудня автомобіль з іноземцями потрапив у ДТП на Житомирщині, загинуло двоє людей.
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