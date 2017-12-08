В Житомире машина врезалась в остановку - пострадали три человека
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Житомире легковушка въехала в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали три человека, среди которых ребенок. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в отделе коммуникации Нацполиции в Житомирской области.
Авария произошла сегодня около 8:00.
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Предварительно известно, что легковушка въехала в остановку общественного транспорта. По предварительной информации пострадали три человека, среди которых ребенок.
Кроме того, через несколько минут на этом же участке дороги внедорожник въехал в забор дома — без жертв.
Напомним, 6 декабря автомобиль с иностранцами попал в ДТП в Житомирской области, погибли два человека.
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