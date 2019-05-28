У Зеленського з'явився новий радник
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Устенка на посаду позаштатного радника Президента. Про це йдеться в указі №330/2019, передає УНН.
"Призначити Устенка Олега Леонідовича Радником Президента України (поза штатом)", - сказано у документі.
Як повідомляв УНН, Зеленський призначив колишнього міністра фінансів України, свого радника Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
Раніше в АП назвали топових людей у команді Президента України Володимира Зеленського.