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У Зеленського заявили про шахрайські дзвінки щодо зборів ректорів у АП

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Експерт з освіти та науки з команди Президента України Володимира Зеленського Сергій Бабак заявив, що невідомі від його імені телефонують ректорам університетів і запрошують на зустріч в Адміністрацію Президента, на яку, щоб потрапити, треба заплатити. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Хтось телефонує ректорам університетів, представляється моїм іменем або називає себе представником Президента з питань освіти, каже, що буде зустріч ректорів в АП наприкінці тижня, але для того, щоб на неї потрапити потрібно заплатити 15000 грн (в іншому випадку - 17000). Так от, я нікого не збираю, АП нікого не збирає, грошей нікому з нас не треба", - написав Бабак.

Експерт закликав у разі подібного телефонного дзвінка передати йому номер телефону, з якого він здійснювався.

Нагадаємо, у Хмельницькій області троє чоловіків та дві дівчини віком 20-25 років їздили по Україні та за шахрайською схемою "ваш син у поліції" виманювали кошти у людей похилого віку.

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