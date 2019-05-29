У Зеленського заявили про шахрайські дзвінки щодо зборів ректорів у АП

КИЇВ. 29 травня. УНН. Експерт з освіти та науки з команди Президента України Володимира Зеленського Сергій Бабак заявив, що невідомі від його імені телефонують ректорам університетів і запрошують на зустріч в Адміністрацію Президента, на яку, щоб потрапити, треба заплатити. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.