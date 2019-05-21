У Зеленського запевнили, що олігархи вже не будуть керувати країною

“Олігархи вже точно не керують країною — вибори це змінили. Чи будуть вони впливати на життя суспільства? Ну, точно не через Адміністрацію Президента, і я, як ніхто, можу сказати, що олігархи вже хочуть однакових правил гри з іншими громадянами, тому що як тільки ти думаєш, що ти — найліпший, найрозумніший, в тебе починають з’являтися проблеми”, — зазначив Богдан.

При цьому він запевнив, що в того, хто буде діяти на шкоду суспільству України, “будуть з’являтися проблеми”.



Нагадаємо, адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані в суботу, 18 травня, написав у своєму мікроблозі в Twitter, що повернення бізнесмена Ігоря Коломойського до України є тестом для новообраного президента України Володимира Зеленського.