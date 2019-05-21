У Зеленського вважають, що уряд буде нормально функціонувати і без Гройсмана
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Після обіцяної відставки Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана уряд продовжить функціонувати в нормальному режимі. Про це заявив новопризначений голова Адміністрації Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
"Є таке бажання від ментально старих посадовців максимально скинути можливі проблеми на Президента Зеленського, причому в перші ж дні. Проте хочу засмутити пана Прем'єр-міністра, що ніхто плакати не буде, якщо він внесе таке подання (про відставку – ред.), кінець історії України не станеться", - зазначив Богдан.
За його словами, після відставки голови Кабміну його обов’язки буде виконувати перший віце-прем'єр, а міністерства будуть нормально функціонувати, як це бувало в історії країни не один раз.
При цьому він додав, що відставка стане одним із правильних рішень Володимира Гройсмана.
Нагадаємо, Президент України Володими Зеленський призначив Главою Адміністрації Президента України Андрія Богдана.