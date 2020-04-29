У Зеленського роз'яснили ідею щодо створення державної авіакомпанії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Створення державної авіакомпанії допоможе завантажити роботою ДП “Антонов”, а надійний національний авіаперевізник стане опорою для держави. На цьому наголосив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Президента.
“Антоновські літаки можуть легко обслуговувати всі регіональні рейси, які є в Україні між містами, і (рейси — ред.) в найближчі країни. У будь-якому разі „Антонов“ — це підприємство, воно теж бере якісь ресурси. Але краще за ці ресурси ми зробимо замовлення, створимо авіакомпанію. Вони будуть працювати, виробляти літаки. Авіакомпанія перевозитиме людей”, — зазначив Тимошенко.
За його словами, національна авіакомпанія буде так званою страховкою держави на випадок будь-яких екстрених ситуацій.
“Так, є ринок, є сталі авіакомпанії. Але держава завжди повинна бути впевнена: якщо щось станеться, є на кого спертися — на державну авіакомпанію. Це одна з причин, чому вона створюється”, — заявив заступник керівника Офісу Президента.
Тимошенко уточнив, що наразі тривають підрахунки вартості створення державного авіаперевізника. Вчора, 28 квітня, на нараді з Президентом України учасники робочої групи обговорювали підходи до запуску такої авіакомпанії.
“Наразі йде бюджетування. Ми вийдемо з комунікацією. Презентуємо саму авіакомпанію, підхід до роботи. І всі дізнаються вартість її створення”, — повідомив він.
Нагадаємо, Зеленський анонсував створення державної авіакомпанії.