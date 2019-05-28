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У Зеленського розповіли про порядок роботи команди в Адміністрації Президента

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Команда нового Президента України Володимира Зеленського продовжує, як і під час президентської кампанії, щодня збиратись на наради вузьким колом, а оперативні питання члени команди вирішують між собою по телефону або особистим візитом без попередження. Про це заступник глави АП Кирило Тимошенко розповів в інтерв’ю "Новое время", передає УНН.

"У нас є наради. У нас були розподілені завдання в штабі, так і зараз вони розподілені. Як ми зустрічалися вузьким колом, так і зараз зустрічаємося кожен день, тільки з уже чинним Президентом. Є якісь оперативні завдання. Не проблема взяти і подзвонити. Президент і сюди (в цей кабінет – ред.) приходив, і я до нього піднімаюся", - розповів Тимошенко.

При цьому він додав, що у команді голови держави прийнято так само збиратися, як і при роботі над рекламою за часів президентської кампанії.

"У нас немає тут такого, що: "Приймальна, алло, а можна мені зайти?". Ми якось спокійно до цього ставимося. Ми так само продовжуємо збиратися. Тільки тепер це не креатив про рекламу, це реальне управління країною і проблемами, які є", - уточнив чиновник.

Нагадаємо, при призначенні Андрій Богдана головою Адміністрації Президента України в команді нового голови держави свідомо пішли на скандал у суспільстві через невідповідність рішення закону про люстрацію, але не мали іншої гідної кандидатури.

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