У Зеленского рассказали о порядке работы команды в Администрации Президента

"У нас есть совещания. У нас были распределены задачи в штабе, так и сейчас они распределены. Как мы встречались узким кругом, так и сейчас встречаемся каждый день, только с уже действующим Президентом. Есть какие-то оперативные задачи. Не проблема взять и позвонить. Президент и сюда (в этот кабинет - ред.) приходил, и я к нему поднимаюсь", - рассказал Тимошенко.

При этом он добавил, что в команде главы государства принято так же собираться, как и при работе над рекламой во времена президентской кампании.

"У нас нет здесь такого, что: "Приемная, алло, а можно мне войти?". Мы как-то спокойно к этому относимся. Мы так же продолжаем собираться. Только теперь это не креатив о рекламе, это реальное управление страной и проблемами, которые есть", - уточнил чиновник.

Напомним, при назначении Андрея Богдана главой Администрации Президента Украины в команде нового главы государства сознательно пошли на скандал в обществе из-за несоответствия решения закону о люстрации, но не имели другой достойной кандидатуры.