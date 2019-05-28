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7 марта, 08:52 • 121821 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111284 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137520 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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У Зеленского рассказали о порядке работы команды в Администрации Президента

У Зеленского рассказали о порядке работы команды в Администрации Президента

Киев  •  УНН

 • 13623 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Команда нового Президента Украины Владимира Зеленского продолжает, как и во время президентской кампании, ежедневно собираться на совещания узким кругом, а оперативные вопросы члены команды решают между собой по телефону или личным визитом без предупреждения. Об этом заместитель главы АП Кирилл Тимошенко рассказал в интервью "Новое время", передает УНН.

"У нас есть совещания. У нас были распределены задачи в штабе, так и сейчас они распределены. Как мы встречались узким кругом, так и сейчас встречаемся каждый день, только с уже действующим Президентом. Есть какие-то оперативные задачи. Не проблема взять и позвонить. Президент и сюда (в этот кабинет - ред.) приходил, и я к нему поднимаюсь", - рассказал Тимошенко.

При этом он добавил, что в команде главы государства принято так же собираться, как и при работе над рекламой во времена президентской кампании.

"У нас нет здесь такого, что: "Приемная, алло, а можно мне войти?". Мы как-то спокойно к этому относимся. Мы так же продолжаем собираться. Только теперь это не креатив о рекламе, это реальное управление страной и проблемами, которые есть", - уточнил чиновник.

Напомним, при назначении Андрея Богдана главой Администрации Президента Украины в команде нового главы государства сознательно пошли на скандал в обществе из-за несоответствия решения закону о люстрации, но не имели другой достойной кандидатуры.

Украинские Национальные Новости

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