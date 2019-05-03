У Зеленського розповіли про можливість зміни керівництва НАЗК, НАБУ і САП

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Радник новообраного президента України, фахівець із боротьби з корупцією з команди нового Глави держави Руслан Рябошапка заявив журналістам у Брюсселі про плани щодо зміни керівництва деяких антикорупційних органів України, передає кореспондент УНН.

"У тому числі і про зміни керівників (говорили в Брюсселі - ред.), тому що, якщо взяти агентство, яке відповідає за електронні декларації, за конфлікт інтересів, за політичну корупцію – то там, фактично, випадкові люди по-перше. По-друге, ці люди політично залежні", - сказав Рябошапка.

З його слів, згаданий орган працювати нормально вже не зможе, тому єдиним виходом з ситуації є зміна керівництва цього органу. Крім того, радник розповів, що в Брюсселі звучало багато питань щодо системи електронного декларування.

"Тому ми зрозуміли, що без зміни керівників органу, ця система – перевірка електронних декларацій – нормально не запрацює. Тому відповідна зміна керівництва органу пов’язана з ефективністю електронних декларацій. Що стосується іншої антикорупційної структури – САП і НАБУ – наша позиція така, що ці органи, щоб зараз запрацювати ефективно, повинні найближчим часом дати результат", - заявив Рябошапка.

Він зазначив, що за кілька місяців запрацює Антикорупційний суд, тому найближчим часом у Зеленського очікують кримінальні справи щодо топ-посадовців, топ-політиків у Вищому антикорупційному суді, який до кінця року має розглянути такі справи.

"Це є одним з наших зобов’язань перед міжнародними партнерами. Якщо такого результату не буде і ефективної співпраці не буде, треба буде, щоб керівники вже цих антикорупційних органів давали відповідь суспільству, тим людям, 73%, які підтримали нового президента", - додав він.

Як повідомляв УНН, раніше у Зеленського заявили, що генпрокурор Юрій Луценко однозначно буде звільнений.

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