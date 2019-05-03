У Зеленского рассказали о возможности смены руководства НАПК, НАБУ и САП
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Советник новоизбранного президента Украины, специалист по борьбе с коррупцией из команды нового главы государства Руслан Рябошапка заявил журналистам в Брюсселе о планах по смене руководства некоторых антикоррупционных органов Украины, передает корреспондент УНН.
"В том числе и об изменениях руководителей (говорили в Брюсселе - ред.), потому что, если взять агентство, отвечающее за электронные декларации, за конфликт интересов, за политическую коррупцию - то там, фактически, случайные люди во-первых. Во-вторых, эти люди политически зависимые", - сказал Рябошапка.
По его словам, упомянутый орган работать нормально уже не сможет, поэтому единственным выходом из ситуации является смена руководства этого органа. Кроме того, советник рассказал, что в Брюсселе звучало много вопросов о системе электронного декларирования.
"Поэтому мы поняли, что без смены руководителей органа, эта система - проверка электронных деклараций - нормально не заработает. Поэтому соответствующая смена руководства органа связана с эффективностью электронных деклараций. Что касается другой антикоррупционной структуры - САП и НАБУ - наша позиция такова, что эти органы, чтобы сейчас заработать эффективно, должны в ближайшее время дать результат", - заявил Рябошапка.
Он отметил, что за несколько месяцев заработает Антикоррупционный суд, поэтому в ближайшее время у Зеленского ожидают уголовные дела по топ-чиновникам, топ-политикам в Высшем антикоррупционном суде, который до конца года должен рассмотреть такие дела.
"Это является одним из наших обязательств перед международными партнерами. Если такого результата не будет и эффективного сотрудничества не будет, надо будет, чтобы руководители уже этих антикоррупционных органов отвечали обществу, тем людям, 73%, которые поддержали нового президента", - добавил он.
Как сообщал УНН, ранее у Зеленского заявили, что генпрокурор Юрий Луценко однозначно будет уволен.