У Зеленського назвали фейком можливу дату зустрічі з Трампом

КИЇВ. 4 червня. УНН. Адміністрація Президента України повідомила, що Борис Тизенгаузен, який назвав можливу дату зустрічі президентів України та США, не є радником українського Глави держави, а тому радить ставитися до поширеної інформації як до фейкової. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію прес-служби АП.