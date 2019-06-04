У Зеленського назвали фейком можливу дату зустрічі з Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Адміністрація Президента України повідомила, що Борис Тизенгаузен, який назвав можливу дату зустрічі президентів України та США, не є радником українського Глави держави, а тому радить ставитися до поширеної інформації як до фейкової. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію прес-служби АП.
"Третього червня деякі ЗМІ почали поширювати інтерв’ю з Борисом Тизенгаузеном, представляючи його як позаштатного радника Президента України Володимира Зеленського. У матеріалі йшлося про ймовірну дату зустрічі Гаранта з Президентом США Дональдом Трампом.
З огляду на це, звертаємо увагу української спільноти та журналістів – Борис Тизенгаузен не є ані штатним, ані позаштатним членом команди Володимира Зеленського, тож просимо ставитися до поширеної інформації як до фейкової", - повідомили в АП.
Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на Тизенгаузена з’явилася інформація про те, що Володимир Зеленський та Дональд Трамп можуть зустрітися після саміту країн "Великої двадцятки" (G20), запланованого на 28–29 червня. При цьому, сам Тизенгаузен в ЗМІ називався позаштатним радником Зеленського.