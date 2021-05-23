У Зеленського анонсували проведення нового форуму за його участю - "Україна 30. Земля"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський 24 травня візьме участь у Всеукраїнському форумі “Україна 30. Земля”, який триватиме у Києві 24-26 травня, повідомили в Офісі Президента, пише УНН.
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До роботи форуму долучаться члени уряду, народні депутати, представники дипломатичних установ, міжнародних організацій та іноземні експерти.
“Основними темами заходу будуть: конкурентоспроможність аграрного бізнесу, вплив ринку землі на діяльність фермерів, інструменти допомоги держави аграріям. Під час форуму також обговорять управління територіями в умовах ринку землі та діджиталізацію земельних відносин”, — повідомили в ОП.
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Крім того, буде презентовано можливості національної інфраструктури геопросторових даних, землеустрою та картографії, а також новий інструмент для громад — геопортали.