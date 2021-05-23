У Зеленського анонсували проведення нового форуму за його участю - "Україна 30. Земля"

Деталі

До роботи форуму долучаться члени уряду, народні депутати, представники дипломатичних установ, міжнародних організацій та іноземні експерти.

“Основними темами заходу будуть: конкурентоспроможність аграрного бізнесу, вплив ринку землі на діяльність фермерів, інструменти допомоги держави аграріям. Під час форуму також обговорять управління територіями в умовах ринку землі та діджиталізацію земельних відносин”, — повідомили в ОП.

Доповнення

Крім того, буде презентовано можливості національної інфраструктури геопросторових даних, землеустрою та картографії, а також новий інструмент для громад — геопортали.