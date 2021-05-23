В Зеленского анонсировали проведение нового форума с его участием - "Украина 30. Земля"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая примет участие во Всеукраинском форуме “Украина 30. Земля”, который будет проходить в Киеве 24-26 мая, сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.
Детали
К работе форума присоединятся члены правительства, народные депутаты, представители дипломатических учреждений, международных организаций и иностранные эксперты.
“Основными темами мероприятия будут: конкурентоспособность аграрного бизнеса, влияние рынка земли на деятельность фермеров, инструменты помощи государства аграриям. Во время форума также обсудят управления территориями в условиях рынка земли и диджитализацию земельных отношений”, — сообщили в ОП.
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Кроме того, будут представлены возможности национальной инфраструктуры геопространственных данных, землеустройства и картографии, а также новый инструмент для общин — Геопортал.