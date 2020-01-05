У "Зеленій зоні" Багдаду впало шість ракет

КИЇВ. 5 січня. УНН. Шість ракет впали в Багдаді в неділю. Серед них три ракети, що впали всередині укріпленої столичної "Зеленої зони", в якій розташовуються урядові будівлі і іноземні представництва, зокрема, посольство США. Про це пише Rueters із посиланням на іракських військових, передає УНН.