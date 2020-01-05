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У "Зеленій зоні" Багдаду впало шість ракет

У "Зеленій зоні" Багдаду впало шість ракет

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Шість ракет впали в Багдаді в неділю. Серед них три ракети, що впали всередині укріпленої столичної "Зеленої зони", в якій розташовуються урядові будівлі і іноземні представництва, зокрема, посольство США. Про це пише Rueters із посиланням на іракських військових, передає УНН.

Зазначається, що три інші ракети впали в прилеглому районі Джадрія.

Всього, як пише видання із посиланням на поліцію, було поранено шість осіб.

У свою чергу, видання Al Sumaria повідомляє, що на місце прибули машини швидкої допомоги, які доставили поранених в довколишні лікарні.

Повідомляється, що одночасно з атаками спрацювали сирени повітряної тривоги. У небо над столицею підняті вертольоти ВС США.

Обидва видання зазначають, що всі шість ракет мали тип “Катюша”.

“Зелена зона” — добре укріплений район в центрі Багдада, де розташовані урядові установи і посольства.

Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео заперечує, що США можуть завдати ударів по культурній спадщині Ірану.

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