У "Зеленій зоні" Багдаду впало шість ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Шість ракет впали в Багдаді в неділю. Серед них три ракети, що впали всередині укріпленої столичної "Зеленої зони", в якій розташовуються урядові будівлі і іноземні представництва, зокрема, посольство США. Про це пише Rueters із посиланням на іракських військових, передає УНН.
Зазначається, що три інші ракети впали в прилеглому районі Джадрія.
Всього, як пише видання із посиланням на поліцію, було поранено шість осіб.
У свою чергу, видання Al Sumaria повідомляє, що на місце прибули машини швидкої допомоги, які доставили поранених в довколишні лікарні.
Повідомляється, що одночасно з атаками спрацювали сирени повітряної тривоги. У небо над столицею підняті вертольоти ВС США.
Обидва видання зазначають, що всі шість ракет мали тип “Катюша”.
“Зелена зона” — добре укріплений район в центрі Багдада, де розташовані урядові установи і посольства.
Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео заперечує, що США можуть завдати ударів по культурній спадщині Ірану.