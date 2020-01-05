В "Зеленой зоне" Багдада упало шесть ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Шесть ракет упали в Багдаде в воскресенье. Среди них три ракеты упали внутри укрепленной столичной "Зеленой зоны", в которой располагаются правительственные здания и иностранные представительства, в частности, посольство США. Об этом пишет Rueters со ссылкой на иракских военных, передает УНН.
Отмечается, что три другие ракеты упали в близлежащем районе Джадрия.
Всего, как пишет издание со ссылкой на полицию, были ранены шесть человек.
В свою очередь, издание Al Sumaria сообщает, что на место прибыли машины скорой помощи, которые доставили раненых в близлежащие больницы.
Сообщается, что одновременно с атаками сработали сирены воздушной тревоги. В небо над столицей подняты вертолеты ВС США.
Оба издания отмечают, что все шесть ракет имели тип “Катюша”.
“Зеленая зона” — хорошо укрепленный район в центре Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства.
Напомним, госсекретарь США Майк Помпео отрицает, что США могут нанести удар по культурному наследию Ирана.