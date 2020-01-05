В "Зеленой зоне" Багдада упало шесть ракет

КИЕВ. 5 января. УНН. Шесть ракет упали в Багдаде в воскресенье. Среди них три ракеты упали внутри укрепленной столичной "Зеленой зоны", в которой располагаются правительственные здания и иностранные представительства, в частности, посольство США. Об этом пишет Rueters со ссылкой на иракских военных, передает УНН.