В "Зеленой зоне" Багдада упало шесть ракет

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114652 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 120385 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 118828 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 137687 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108862 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109933 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109555 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132050 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130792 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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В "Зеленой зоне" Багдада упало шесть ракет

В "Зеленой зоне" Багдада упало шесть ракет

Киев  •  УНН

 • 11437 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Шесть ракет упали в Багдаде в воскресенье. Среди них три ракеты упали внутри укрепленной столичной "Зеленой зоны", в которой располагаются правительственные здания и иностранные представительства, в частности, посольство США. Об этом пишет Rueters со ссылкой на иракских военных, передает УНН.

Отмечается, что три другие ракеты упали в близлежащем районе Джадрия.

Всего, как пишет издание со ссылкой на полицию, были ранены шесть человек.

В свою очередь, издание Al Sumaria сообщает, что на место прибыли машины скорой помощи, которые доставили раненых в близлежащие больницы.

Сообщается, что одновременно с атаками сработали сирены воздушной тревоги. В небо над столицей подняты вертолеты ВС США.

Оба издания отмечают, что все шесть ракет имели тип “Катюша”.

“Зеленая зона” — хорошо укрепленный район в центре Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео отрицает, что США могут нанести удар по культурному наследию Ирана.

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