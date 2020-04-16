У Збройних силах пояснили скорочення терміну ротації офіцерів у ЛитПолУкрБриг
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Збройних силах України проводиться комплекс заходів з метою надання можливості якомога більшій кількості офіцерів опанувати штабні процедури та стандарти НАТО. З урахуванням зазначеного, міністром оборони було ухвалено рішення щодо проходження служби військовослужбовцями ЗСУ у складі командування спільної литовсько-польсько-української військової частини ЛитПолУкрБриг протягом двох років. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Збройних сил України.
“У Збройних Силах України, в рамках процесу трансформації до стандартів НАТО, проводиться комплекс заходів з метою надання можливості якомога більшій кількості українських офіцерів теоретично та практично опанувати штабні процедури та стандарти НАТО з питань планування, забезпечення та застосування військ (сил) для подальшого їх впровадження в практичну діяльність. Так, з урахуванням зазначеного, Міністром оборони України у лютому 2020 року прийнято рішення щодо проходження служби військовослужбовцями Збройних Сил України у складі командування спільної литовсько-польсько-української військової частини ЛитПолУкрБриг протягом двох років”, — зазначили в управлінні.
У ЗСУ водночас роз’яснили, що викладене рішення не поширюється на офіцерів Збройних сил, які будуть призначатись на посади командира, заступника командира та начальника штабу Бригади у зв’язку з тим, що вони закріплені за державами-партнерами на ротаційній основі раз на три роки.
Повідомляється, що попередньо зазначена ініціатива української сторони була позитивно сприйнята та підтримана міжнародними партнерами під час чергового засідання Координаційної групи з питань діяльності Бригади та її командування, яке відбулось у грудні 2019 року.
Також в ЗСУ повідомили, що наразі 18 офіцерів Збройних сил виконують завдання у складі командування ЛитПолУкрБриг у польському Любліні, а український офіцер, представник Командування десантно-Штурмових військ ЗСУ полковник Дмитро Братішко призначений командиром ЛитПолУкрБриг на період 2018-2021 рр. відповідно до узгоджених з литовською та польською сторонами планів ротації.
Зауважимо, початково офіцери бригади були призначені до командування ЛитПолУкрБриг на трирічній основі.
Нагадаємо, міністр оборони Андрій Таран скасував наказ про реформу сил оборони.