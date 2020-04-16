У Збройних силах пояснили скорочення терміну ротації офіцерів у ЛитПолУкрБриг

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Збройних силах України проводиться комплекс заходів з метою надання можливості якомога більшій кількості офіцерів опанувати штабні процедури та стандарти НАТО. З урахуванням зазначеного, міністром оборони було ухвалено рішення щодо проходження служби військовослужбовцями ЗСУ у складі командування спільної литовсько-польсько-української військової частини ЛитПолУкрБриг протягом двох років. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Збройних сил України.