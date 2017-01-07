У заторах на Одещині застрягли до 90 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Станом на 19:00 суботи на Одещині залишається автомобільний затор поблизу села Степове Роздільнянського району, де стоїть до 50 автомобілів, і у селі Розкішне Білгород-Дністровського району, де застрягли до 40 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"7 січня залишається автомобільний затор поблизу с. Степове Роздільнянського району (до 50 автомобілів), с.Розкішне Білгород-Дністровського району (до 40 автомобілів). Пасажирів трьох автобусів та автомобілів, які були в заторі с. Кирнички Ізмаїльського району розміщено в дитячому садку с. Кринички - 50 осіб, в школі с. Кринички – 20 осіб, в школі с. Холмське - 90 осіб", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що ліквідовано низку заторів:
- поблизу с. Єреміївка та с. Роздільне Роздільнянського району вивільнено 20 автомобілів;
- поблизу с. Шевченкове та с. Червоний Яр Кілійського району вивільнено 5 автомобілів;
- поблизу с. Спаське Татарбунарського р-ну вивільнено 20 автомобілів;
- поблизу с. Розкішне Б-Дністровського р-ну вивільнено 30 автомобілів.
- між населеними пунктами Шевченкове та Мирне Кілійського району вивільнено 10 автомобілів.
Як зазначається, до ліквідації заторів на території Одеської області залучено 321 од. тех. та 371 осіб, з яких від ДСНС 24 од. тех. та 71 осіб особового складу.
"На решті території України заторів на автошляхах не виникло. Людей які отримали обмороження під час заторів немає", - сказано у повідомленні.
Також зазначається, що для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 1 тис. 429 од. тех. та 1 тис. 921 осіб, з яких від Укравтодору залучено 1 тис. 320 од. техніки та 1 тис. 561 осіб, від ДСНС - 109 од. тех. та 360 осіб особового складу.
"Підрозділами ДСНС витягнуто з обочин та кюветів на дорогу 469 автомобілів (за добу 126), в яких перебувало 1 тис. 29 осіб (за добу 362)", - йдеться у повідомленні.