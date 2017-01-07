В пробках в Одесской области застряли до 90 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. По состоянию на 19:00 субботы в Одесской области остается автомобильный затор возле села Степное Раздельнянского района, где стоит до 50 автомобилей, и в селе Роскошное Белгород-Днестровского района, где застряли до 40 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.
"7 января остается автомобильный затор возле с. Степное Раздельнянского района (до 50 автомобилей), с.Розкишне Белгород-Днестровского района (до 40 автомобилей). Пассажиров трех автобусов и автомобилей, которые были в пробке с. Кирнички Измаильского района разместили в детском саду с. Кринички - 50 человек, в школе с. Кринички - 20 человек, в школе с. Холмске - 90 человек", - говорится в сообщении.
Также указано, что ликвидирован ряд пробок:
- Вблизи с. Еремеевка и с. Раздельное Раздельнянского района высвобождено 20 автомобилей;
- Вблизи с. Шевченково и с. Красный Яр Килийского района высвобождено 5 автомобилей;
- Вблизи с. Спасское Татарбунарского района высвобождено 20 автомобилей;
- Вблизи с. Роскошное Б-Днестровского р-на высвобождено 30 автомобилей.
- Между населенными пунктами Шевченково и Мирное Килийского района высвобождено 10 автомобилей.
Как отмечается, в ликвидации заторов на территории Одесской области привлечено 321 ед. тех. и 371 человек, из которых от ГосЧС 24 ед. тех. и 71 человек личного состава.
"На остальной территории Украины заторов на автодорогах не возникло. Людей которые получили обморожения во время пробок нет", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 1 тыс. 429 ед. тех. и 1 тыс. 921 человек, из которых от Укравтодора задействованы 1 тыс. 320 ед. техники и 1 тыс. 561 человек, от ГосЧС - 109 ед. тех. и 360 человек личного состава.
"Подразделениями ГосЧС извлеченл из обочин и кюветов на дорогу 469 автомобилей (за сутки 126), в которых находилось 1 тыс. 29 человек (за сутки 362)", - говорится в сообщении.