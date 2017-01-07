В пробках в Одесской области застряли до 90 автомобилей

ukru
12 марта, 19:49 • 104682 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 134847 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 118564 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 115540 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 143262 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 115001 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 121783 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130437 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140521 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144733 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 61969 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 62897 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 27235 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 45451 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 66457 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 104669 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 134829 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 106525 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 113756 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 143252 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 139754 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 147730 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 152451 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 150786 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 154056 просмотра
Актуальное
В пробках в Одесской области застряли до 90 автомобилей

В пробках в Одесской области застряли до 90 автомобилей

Киев • УНН

 • 9267 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. По состоянию на 19:00 субботы в Одесской области остается автомобильный затор возле села Степное Раздельнянского района, где стоит до 50 автомобилей, и в селе Роскошное Белгород-Днестровского района, где застряли до 40 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.

"7 января остается автомобильный затор возле с. Степное Раздельнянского района (до 50 автомобилей), с.Розкишне Белгород-Днестровского района (до 40 автомобилей). Пассажиров трех автобусов и автомобилей, которые были в пробке с. Кирнички Измаильского района разместили в детском саду с. Кринички - 50 человек, в школе с. Кринички - 20 человек, в школе с. Холмске - 90 человек", - говорится в сообщении.

Также указано, что ликвидирован ряд пробок:
- Вблизи с. Еремеевка и с. Раздельное Раздельнянского района высвобождено 20 автомобилей;
- Вблизи с. Шевченково и с. Красный Яр Килийского района высвобождено 5 автомобилей;
- Вблизи с. Спасское Татарбунарского района высвобождено 20 автомобилей;
- Вблизи с. Роскошное Б-Днестровского р-на высвобождено 30 автомобилей.
- Между населенными пунктами Шевченково и Мирное Килийского района высвобождено 10 автомобилей.

Как отмечается, в ликвидации заторов на территории Одесской области привлечено 321 ед. тех. и 371 человек, из которых от ГосЧС 24 ед. тех. и 71 человек личного состава.

"На остальной территории Украины заторов на автодорогах не возникло. Людей которые получили обморожения во время пробок нет", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 1 тыс. 429 ед. тех. и 1 тыс. 921 человек, из которых от Укравтодора задействованы 1 тыс. 320 ед. техники и 1 тыс. 561 человек, от ГосЧС - 109 ед. тех. и 360 человек личного состава.

"Подразделениями ГосЧС извлеченл из обочин и кюветов на дорогу 469 автомобилей (за сутки 126), в которых находилось 1 тыс. 29 человек (за сутки 362)", - говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы