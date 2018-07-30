У запорізькому таборі відпочинку дітям половинили порції сніданків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Спеціалісти ГУ Держпродспоживслужби у Запорізькій області виявили порушення законодавства у сфері захисту споживачів з боку працівників дитячого оздоровчого закладу "Волна", передає УНН із посиланням на дані прес-служби управління.
Зокрема, спеціалісти зафіксували такі порушення як недовага продукції. Так, згідно заявленого меню на сніданок кожна дитина повинна отримати порцію вагою 380 г, але отримала лише 180 г.
" ... порції зазначені в меню на сніданок у 2-2,5 рази відрізнялися від заявлених в меню, а саме: ковбаса н/к (1/100 г) у кількості 10 порцій фактична вага становила 171 г при нормі 500 г; масло вершкове (1/100 г) у кількості 10 порцій фактична вага становила 60 г при нормі 150 г; сир (1/100 г) у кількості 10 порцій фактична вага становила 88 г при нормі 150 г; ікра кабачкова (1/100 г) у кількості 10 порцій фактична вага становила 384 г при нормі 1000 г; макарони (1/200 г) у кількості 10 порцій фактична вага становила 1099 г при нормі 2000 г. Загальна вартість по п’яти стравам на десяти порціях становила 89 грн 68 коп", - розповіли фахівці.
За дане порушення кухарів закладу буде притягнуто до адміністративної відповідальності, поінформували в управлінні.
Нагадаємо, що кожен п’ятий дитячий табір в Україні працює із порушенням санітарних норм.
При цьому, як вважає депутат Сергій Тригубенко, перевірки санаторіїв не убезпечують відпочивальників від негативних наслідків. А за масові отруєння у таборах в Україні практично не притягують до відповідальності.