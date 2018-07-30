В запорожском лагере отдыха детям половинили порции завтраков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области выявили нарушения законодательства в сфере защиты потребителей со стороны работников детского оздоровительного учреждения "Волна", передает УНН со ссылкой на данные пресс-службы управления.
В частности, специалисты зафиксировали такие нарушения как недовес продукции. Так, согласно заявленного меню на завтрак каждый ребенок должен получить порцию весом 380 г, но получила лишь 180 г.
"... порции указанные в меню на завтрак в 2-2,5 раза отличались от заявленных в меню, а именно: колбаса п/к (1/100 г) в количестве 10 порций фактический вес составлял 171 г при норме 500 г; масло сливочное (1/100 г) в количестве 10 порций фактический вес составлял 60 г при норме 150 г; сыр (1/100 г) в количестве 10 порций фактический вес составляла 88 г при норме 150 г; икра кабачковая (1/100 г ) в количестве 10 порций фактический вес составлял 384 г при норме 1000 г; макароны (1/200 г) в количестве 10 порций фактический вес составлял 1099 г при норме 2000 г. Общая стоимость по пяти блюдам на десяти порциях составила 89 грн 68 коп.", - рассказали специалисты.
За данное нарушение повара заведения будут привлечены к административной ответственности, сообщили в управлении.
Напомним, что каждый пятый детский лагерь в Украине работает с нарушением санитарных норм.
При этом, как считает депутат Сергей Тригубенко, проверки санаториев не ограждают отдыхающих от негативных последствий. А за массовые отравления в лагерях в Украине практически не привлекают к ответственности.