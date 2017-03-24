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У запорізького військового комісара знайшли печатку з гербом Росії

У запорізького військового комісара знайшли печатку з гербом Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У Запоріжжі затримали районного військового комісара на хабарі у 600 доларів США, під час обшуків в нього знайшли печатку із зображення гербу Російської Федерації. Про це УНН повідомили у прес-службі Департаменту захисту економіки Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що 47-річний виконуючий обов'язки військового комісара районного військового комісаріату м. Запоріжжя пообіцяв допомогти особі отримати паспорт громадянина України. Зокрема, останній його втратив, а без військового квитка йому відмовляють у поновленні. Для одержання військового квитка громадянину необхідно було пройти військово-лікарську комісію.

Щоб зекономити час, військовий пообіцяв посприяти у проходженні комісії. За 600 доларів США "подяки" йому навіть не треба з'являтися у лікарів. Якщо ж грошей не буде - не буде висновку військово-лікарської комісії та військового квитка. Як результат - відсутність паспорта громадянина України.

Вчора, 23 березня, правоохоронці затримали в.о. військового комісара райвійськомату в службовому кабінеті.

Окрім 600 доларів США неправомірної вигоди, правоохоронці вилучили патрони до вогнепальної зброї та печатку із зображення гербу Російської Федерації.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, поліцейський вимагав 27 тисяч грн за повернення водійського повідчення.

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