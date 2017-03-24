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У запорожского военного комиссара нашли печать с гербом России

У запорожского военного комиссара нашли печать с гербом России

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. В Запорожье задержали районного военного комиссара на взятке в 600 долларов США, при обысках у него нашли печать с изображением герба Российской Федерации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Департамента защиты экономики Национальной полиции.

Правоохранители установили, что 47-летний исполняющий обязанности военного комиссара районного военного комиссариата г.Запорожье пообещал помочь лицу получить паспорт гражданина Украины. В частности, последний его потерял, а без военного билета ему отказывают в восстановлении. Для получения военного билета гражданину необходимо пройти военно-врачебную комиссию.

Чтобы сэкономить время, военный пообещал посодействовать в прохождении комиссии. За 600 долларов США "благодарности" ему даже не надо появляться у врачей. Если же денег не будет - не будет заключения военно-врачебной комиссии и военного билета. Как результат - отсутствие паспорта гражданина Украины.

Вчера, 23 марта, правоохранители задержали и.о. военного комиссара райвоенкомата в служебном кабинете.

Кроме 600 долларов США неправомерной выгоды, правоохранители изъяли патроны к огнестрельному оружию и печать с изображением герба Российской Федерации.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, полицейский требовал 27 тысяч грн за возврат водительского удостоверения.

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