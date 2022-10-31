У Запорізькій області з 31 жовтня вводять погодинні відключення електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Запорізька ОВА повідомила про погодинні відключення електроенергії на підконтрольній Україні територіях та опублікувала графіки, передає УНН.
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З метою стабілізації ситуації в єдиній енергосистемі України сьогодні, 31 жовтня, о шостій ранку за розпорядженням НЕК “Укренерго” в Запорізькій області (на підконтрольній Україні території) вводяться графіки погодинних відключень.
Погодинні відключення здійснюватимуться у 4 черги.
Відключення першої – третьої черг відбуватимуться наступним чином.
О 06:00 будуть відключені споживачі першої черги. Доведена тривалість відключення – 3 години із можливою невеличкою затримкою з урахуванням часу, необхідного на переключення та вірогідністю повітряної тривоги.
По завершенні вищезазначеного періоду часу перша черга споживачів включається, виключається друга черга. У такому ж порядку та з таким самим часовим інтервалом відбувається включення другої черги та відключення третьої черги.
Четверта черга відключень – великі промислові підприємства, які відключатимуться в окремо визначеному порядку.
Такі дії повторюватимуться до стабілізації єдиної енергосистеми.
Потенційні графіки погодинних відключень електроенергії по м. Запоріжжя та Запорізькому району для споживачів першої – третьої черг оприлюднені на сайті ПАТ «Запоріжжяобленерго».
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Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович закликав терміново зменшити споживання електроенергії через вкрай важку ситуацію в області.