У Запорізькій області з 31 жовтня вводять погодинні відключення електроенергії

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З метою стабілізації ситуації в єдиній енергосистемі України сьогодні, 31 жовтня, о шостій ранку за розпорядженням НЕК “Укренерго” в Запорізькій області (на підконтрольній Україні території) вводяться графіки погодинних відключень.

Погодинні відключення здійснюватимуться у 4 черги.

Відключення першої – третьої черг відбуватимуться наступним чином.

О 06:00 будуть відключені споживачі першої черги. Доведена тривалість відключення – 3 години із можливою невеличкою затримкою з урахуванням часу, необхідного на переключення та вірогідністю повітряної тривоги.

По завершенні вищезазначеного періоду часу перша черга споживачів включається, виключається друга черга. У такому ж порядку та з таким самим часовим інтервалом відбувається включення другої черги та відключення третьої черги.

Четверта черга відключень – великі промислові підприємства, які відключатимуться в окремо визначеному порядку.

Такі дії повторюватимуться до стабілізації єдиної енергосистеми.



Потенційні графіки погодинних відключень електроенергії по м. Запоріжжя та Запорізькому району для споживачів першої – третьої черг оприлюднені на сайті ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Нагадаємо

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович закликав терміново зменшити споживання електроенергії через вкрай важку ситуацію в області.