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У Запорізькій області одну людину госпіталізовано з підозрою на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. В інфекційну лікарню Енергодара Запорізької області госпіталізовано людину з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це заявив заступника директора Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України Олександр Мащак під час брифінгу, передає УНН з посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.

Він розповів, що з початку цього року у Центрі громадського здоров'я МОЗ перевірили одну підозру на цю інфекцію щодо жительки Запорізької області, дослідження показало негативний результат. "Нині під підозрою знаходиться ще 1 випадок в області, матеріали для аналізу вже передано до Києва", - додав Мащак.

"Ми не виключаємо, що можливий ще 1 підозрілий випадок в Кам'янсько-Дніпровському районі Запорізької області. Матеріали вже доставлено, буде проведено дослідження, тому робити висновки поки рано. На сьогодні ця людина госпіталізована в інфекційну лікарню Енергодара", − пояснив Мащак.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого офіційно першого зареєстрували інфікування коронавірусом COVID-19, немає пневмонії.

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