У Запорізькій області на дні озера знайшли тіла двох людей

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 36492 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 91734 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 98844 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 87925 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 112058 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 77445 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 86854 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96925 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88531 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 199991 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2м/с
47%
Популярнi новини

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 15243 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня, 03:13 • 9476 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 17166 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 16768 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 15935 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 98839 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 199990 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 352483 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 287742 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 396834 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 19288 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 17383 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 87919 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 24054 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 28987 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

У Запорізькій області на дні озера знайшли тіла двох людей

Київ • УНН

 • 9915 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 2 травня. УНН. У Запорізькій області на дні озера знайшли двох людей. Про це кореспонденту УНН повідомляють у ГУНП Донецької області.

У Запорізькій області на дні озера знайшли тіла двох людей

Зниклих у Донецькій області дівчину і багатодітного батька поліцейські знайшли на дні озера в сусідній області. 22-річна мешканка села Труженка Нікольського району та її 29-річний односельчанин пропали тиждень тому. Під час розгорнутої пошукової операції поліцейські встановили, що автомобіль, в якому вони їхали, зірвався з дороги в воду в районі села Вишневате Запорізької області. 5 метрів глибини, нульова видимість - шанси знайти у водоймі затонулих людей були мінімальні, але поліцейські розрахували точне місце, де шукати. Версія підтвердилася. Автомобіль з тілами загиблих підняли сьогодні з води водолази. Батька не дочекалися 4 малюків, а у молодої жінки залишилося 2 дітей.

27 квітня в Нікольське відділення поліції надійшло повідомлення від 19-річної мешканки села Труженка, яка повідомила, що три дні тому, 24 квітня близько 18:30 виїхали з дому і не повернулися її чоловік і знайома. Звернувши увагу на те, що один із шляхів йде через дамбу, поліцейські зосередили зусилля саме на цій дорозі. Метр за метром вони перевірили всю територію і наткнулися на місце, звідки автомобіль впав у воду. За допомогою спецтехніки виявили на водяній гладі бульбашки, які вказували на те, що під водою знаходиться об'єкт.

На допомогу були покликані водолази, які дістали на поверхню тіла водія та пасажирки автомобіля, а потім і саму машину. Завдяки тому, що поліцейські точно вказали місце, на всю операцію пішло близько півгодини.

Всередині автомобіля було виявлено півтори пляшки горілки. Дані про те, що водій перебував у нетверезому стані, підтверджують і свідки, котрі бачили, як за кілька годин до цього він купував спиртне в магазині. Крім того, встановлено, що чоловік взагалі не мав права сідати за кермо, адже він був позбавлений водійського посвідчення за керування транспортними засобами в стані сп'яніння.

Нагадаємо, 26 березня автомобіль злетів з моста в річку в Житомирській області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,664.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,619.62