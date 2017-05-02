У Запорізькій області на дні озера знайшли тіла двох людей

Зниклих у Донецькій області дівчину і багатодітного батька поліцейські знайшли на дні озера в сусідній області. 22-річна мешканка села Труженка Нікольського району та її 29-річний односельчанин пропали тиждень тому. Під час розгорнутої пошукової операції поліцейські встановили, що автомобіль, в якому вони їхали, зірвався з дороги в воду в районі села Вишневате Запорізької області. 5 метрів глибини, нульова видимість - шанси знайти у водоймі затонулих людей були мінімальні, але поліцейські розрахували точне місце, де шукати. Версія підтвердилася. Автомобіль з тілами загиблих підняли сьогодні з води водолази. Батька не дочекалися 4 малюків, а у молодої жінки залишилося 2 дітей.

27 квітня в Нікольське відділення поліції надійшло повідомлення від 19-річної мешканки села Труженка, яка повідомила, що три дні тому, 24 квітня близько 18:30 виїхали з дому і не повернулися її чоловік і знайома. Звернувши увагу на те, що один із шляхів йде через дамбу, поліцейські зосередили зусилля саме на цій дорозі. Метр за метром вони перевірили всю територію і наткнулися на місце, звідки автомобіль впав у воду. За допомогою спецтехніки виявили на водяній гладі бульбашки, які вказували на те, що під водою знаходиться об'єкт.

На допомогу були покликані водолази, які дістали на поверхню тіла водія та пасажирки автомобіля, а потім і саму машину. Завдяки тому, що поліцейські точно вказали місце, на всю операцію пішло близько півгодини.

Всередині автомобіля було виявлено півтори пляшки горілки. Дані про те, що водій перебував у нетверезому стані, підтверджують і свідки, котрі бачили, як за кілька годин до цього він купував спиртне в магазині. Крім того, встановлено, що чоловік взагалі не мав права сідати за кермо, адже він був позбавлений водійського посвідчення за керування транспортними засобами в стані сп'яніння.

Нагадаємо, 26 березня автомобіль злетів з моста в річку в Житомирській області.