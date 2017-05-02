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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Запорожской области на дне озера нашли тела двух человек

Киев • УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 мая. УНН. В Запорожской области на дне озера нашли двух человек. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУНП Донецкой области.

В Запорожской области на дне озера нашли тела двух человек

Пропавших в Донецкой области девушку и многодетного отца полицейские нашли на дне озера в соседней области. 22-летняя жительница села Труженка Никольского района и ее 29-летний односельчанин пропали неделю назад. В ходе развернутой поисковой операции полицейские установили, что автомобиль, в котором они ехали, сорвался с дороги в воду в районе села Вишневатое Запорожской области. 5 метров глубины, нулевая видимость — шансы найти в водоеме затонувших людей были минимальны, но полицейские рассчитали точное место, где искать. Версия подтвердилась. Автомобиль с телами погибших подняли сегодня из воды водолазы. Отца не дождались 4 малышей, а у молодой женщины осталось 2 детей.

27 апреля в Никольское отделение полиции поступило сообщение от 19-летней жительницы села Труженка, которая сообщила, что три дня назад, 24 апреля около 18:30 уехали из дома и не вернулись ее муж и знакомая. Обратив внимание на то, что один из путей идет через дамбу, полицейские сосредоточили усилия именно на этой дороге. Метр за метром они проверили всю территорию и наткнулись на место, откуда автомобиль рухнул в воду. С помощью спецтехники обнаружили на водяной глади пузырьки, которые указывали на то, что под водой находится объект.

На помощь были призваны водолазы, которые достали на поверхность тела водителя и пассажирки автомобиля, а затем и саму машину. Благодаря тому, что полицейские точно указали место, на всю операцию ушло около получаса.

Внутри автомобиля было обнаружено полторы бутылки водки. Данные о том, что водитель находился в нетрезвом состоянии, подтверждают и свидетели, которые видели, как за несколько часов до этого он покупал спиртное в магазине. Кроме того, установлено, что мужчина вообще не имел права садиться за руль, ведь он был лишен водительского удостоверения за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Напомним, 26 марта автомобиль слетел с моста в реку в Житомирской области.

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