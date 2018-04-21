У Запорізькій області 5 дітей опинилися в лікарні через отруєння у школі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. До лікарні у Запорізькій області госпіталізували 5 учнів одного з навчальних закладів Вільнянського району з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області, передає УНН.
"18 та 19 квітня 2018 року до дитячого відділення Вільнянської ЦРКЛ госпіталізовано 5 дітей, учнів одного з навчальних закладів Вільнянського району. Попередній діагноз госпіталізованих – гостра кишкова інфекція", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними встановлено, що діти отруїлися через вживання в школі кондитерських виробів.
За вказаним фактом внесли відомості до ЄРДР та розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) та ч.1 ст.325 (порушення правил боротьби з епідеміями) КК України. Наразі досудове розслідування триває.
Нагадаємо, з харчовим отруєнням госпіталізували 15 дітей, які брали участь у дитячому заході у Сєвєродонецьку, під час якого вони вживали заздалегідь виготовлені сніданки.