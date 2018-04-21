В Запорожской области 5 детей оказались в больнице из-за отравления в школе

"18 и 19 апреля 2018 года в детское отделение Вольнянской ЦРКБ госпитализированы 5 детей, учеников одного из учебных заведений Вольнянского района. Предварительный диагноз госпитализированных - острая кишечная инфекция", - говорится в сообщении.

По предварительным данным установлено, что дети отравились из-за употребления в школе кондитерских изделий.

По данному факту внесли сведения в ЕРДР и начали уголовное производство по ч.1 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) и ч.1 ст.325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) УК Украины. Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, с пищевым отравлением госпитализировали 15 детей, которые участвовали в детском мероприятии в Северодонецке, во время которого они употребляли заранее изготовленные завтраки.