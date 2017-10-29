У Запоріжжі “Зоря” розіграла нічию з “Олександрією”
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На запорізькій “Славутич-Арені” луганська “Зоря” зіграла у нічию з “Олександрією” з Кіровоградщини з рахунком 2:2 у матчі 14-го туру української Прем’єр Ліги, передає УНН.
Матч розпочався з атак “Зорі”. Активним у господарів був правий фланг, де розганяв атаки Олександр Караваєв.
Перший гол у ворота команди Володимира Шарана на 11-й хвилині забив нападник луганського клубу Іурі, який замкнув передачу іншого бразильця Сіласа.
Подвоїли рахунок підопічні Юрія Вернидуба на 34-й хвилині — ворота “Олександрії” вразив Артем Громов.
У другому таймі гості намагались грати першим номером та вже на 54-й хвилині дотисли господарів — м’яч у ворота “Зорі” забив Сергій Старенький. 2:1.
На 70-й хвилині зрівняв рахунок захисник “Олександрії” Валерій Бондаренко потужним ударом з лінії штрафного майданчику. 2:2.
На 80-й хвилині арбітр зустрічі за порушення правил видалив нападника гостей Віталія Пономаря.
Останні хвилини зустрічі футболісти “Зорі” влаштували справжній тиск на ворота суперника, але до взяття їх так і не дійшло.
Команди заробляють по одному очку.
Нагадаємо, у грі-відкритті 14-го туру Української Прем’єр-ліги донецький “Шахтар” на стадіоні “Металіст” не зумів переграти кам’янську “Сталь”.