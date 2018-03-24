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Загибель екс-депутата райради на Запоріжжі: затримано підозрюваного у вбивстві

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Правоохоронці встановили підозрюваного у вбивстві колишнього депутата Генічеської райради. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

"Спочатку під час досудового розслідування були отримані первинні дані стосовно розтину та деяких досліджень. Дані, які б вказували тільки на самостійне травмування через необережність, були поставлені під сумнів. В результаті проведених оперативно-розшукових та слідчих заходів було встановлено обставини, за яких колишній депутат Генічеської районної ради отримав травми, свідки події та особа, підозрювана у скоєнні злочину", - зазначено в повідомленні.

Встановлено, що 10 березня зловмисник завдав чоловікові удари в область голови, від яких останній впав на землю. Після цього нападник заволодів його телефоном.

"Місцевому мешканцю (Запоріжжя - ред.) 2000 року народження обрано запобіжний захід тримання під вартою", - повідомили в поліції.

Зловмиснику оголосили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція статей передбачає позбавлення волі строком до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, стало відомо про смерть колишнього депутата Генічеської райради в міській лікарні Запоріжжя. Так, 14 березня до поліції надійшло повідомлення, що в лікарні помер громадянин з попереднім діагнозом перелом основи черепа. За цим фактом внесли відомості до ЄРДР за ч.1 ст.115 КК з позначкою "нещасний випадок".

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