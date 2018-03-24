Гибель экс-депутата райсовета на Запорожье: задержан подозреваемый в убийстве

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Правоохранители установили подозреваемого в убийстве бывшего депутата Генического райсовета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"Сначала во время досудебного расследования были получены первичные данные по вскрытию и некоторых исследованиях. Данные, которые бы указывали только на самостоятельное травмирование по неосторожности, были поставлены под сомнение. В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий были установлены обстоятельства, при которых бывший депутат Генического районного совета получил травмы, свидетели происшествия и лицо, подозреваемое в совершении преступления ", - говорится в сообщении.

Установлено, что 10 марта злоумышленник нанес мужчине удары в область головы, от которых последний упал на землю. После этого нападавший завладел его телефоном.

"Местному жителю (Запорожья - ред.) 2000 года рождения избрана мера пресечения содержания под стражей", - сообщили в полиции.

Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, стало известно о смерти бывшего депутата Генического райсовета в городской больнице Запорожья. Так, 14 марта в полицию поступило сообщение, что в больнице скончался гражданин с предварительным диагнозом перелом основания черепа. По данному факту внесли сведения в ЕРДР по ч.1 ст.115 УК с пометкой "несчастный случай".

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