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У Запоріжжі в перинатальному центрі немовля отримало опіки. Поліція відкрила справу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У перинатальному центрі Запорізької області новонароджена дівчинка дістала опіки спини та сідниць. Про це повідомляє Національна поліція, інформує УНН.

Деталі

Про інцидент 23 серпня поліції повідомив батько немовля. Правоохоронці встановили, що 20 серпня після проведення кесарева розтину дві медичні сестри на тривалий час поклали новонароджену дівчинку на електричний зігрівальний килимок. Унаслідок цього немовля дістало опіки спини I ступеню та сідниць II ступеню. Наразі стан немовля стабільний.

Співробітниць перинатального центру усунули від виконання своїх професійних обов’язків на період проведення службового розслідування.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником, якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) Кримінального кодексу України.

За статтею передбачено обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зараз проводять досудове розслідування.

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