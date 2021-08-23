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В Запорожье в перинатальном центре младенец получил ожоги. Полиция открыла дело

В Запорожье в перинатальном центре младенец получил ожоги. Полиция открыла дело

Киев  •  УНН

 • 22928 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В перинатальном центре Запорожской области новорожденная девочка получила ожоги спины и ягодиц. Об этом сообщает Национальная полиция, передает УНН.

Детали

Об инциденте 23 августа полиции сообщил отец младенца. Правоохранители установили, что 20 августа после проведения кесарева сечения две медицинские сестры на длительное время положили новорожденную девочку на электрический согревающий коврик. В результате младенец получил ожоги спины I степени и ягодиц II степени. Сейчас состояние младенца стабильное.

Сотрудниц перинатального центра отстранили от выполнения своих профессиональных обязанностей на период проведения служебного расследования.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему) Уголовного кодекса Украины.

Согласно статье предусмотрено ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас проводят досудебное расследование.

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