У Запоріжжі в лікарні померла жінка, життя якої до приїзду "швидкої" рятувала 12-річна донька

Цитата:

“З сумом повідомляємо, що жінка, яку врятувала 12-річна дівчинка, на жаль померла в лікувальному закладі”, — йдеться в повідомленні.

Що було раніше

У Запоріжжі 12-річна дівчинка протягом 11 хвилин самостійно реанімувала матір, у якої зупинилося серце.

Інцидент стався 16 жовтня. На 103 надійшов виклик від 12-річної дівчинки з повідомленням про те, що її мати знепритомніла і не дихає. На місце події одразу спрямували найближчу бригаду швидкої допомоги, а диспетчер залишалася на зв'язку із дівчинкою та надавала рекомендації щодо проведення реанімаційних заходів.