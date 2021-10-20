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У Запоріжжі в лікарні померла жінка, життя якої до приїзду "швидкої" рятувала 12-річна донька

Київ • УНН

 • 17382 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У лікарні в Запоріжжі померла жінка, яку до приїзду "швидкої" рятувала її 12-річна донька. Про це повідомив Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини, пише УНН.

У Запоріжжі в лікарні померла жінка, життя якої до приїзду "швидкої" рятувала 12-річна донька

Цитата:

“З сумом повідомляємо, що жінка, яку врятувала 12-річна дівчинка, на жаль померла в лікувальному закладі”, — йдеться в повідомленні.

Що було раніше

У Запоріжжі 12-річна дівчинка протягом 11 хвилин самостійно реанімувала матір, у якої зупинилося серце.

Інцидент стався 16 жовтня. На 103 надійшов виклик від 12-річної дівчинки з повідомленням про те, що її мати знепритомніла і не дихає. На місце події одразу спрямували найближчу бригаду швидкої допомоги, а диспетчер залишалася на зв'язку із дівчинкою та надавала рекомендації щодо проведення реанімаційних заходів.

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