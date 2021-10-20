В Запорожье в больнице скончалась женщина, жизнь которой до приезда "скорой" спасала 12-летняя дочь
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В больнице в Запорожье умерла женщина, которую до приезда "скорой" спасала ее 12-летняя дочь. Об этом сообщил Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины, пишет УНН.
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"С грустью сообщаем, что женщина, которую спасла 12-летняя девочка, к сожалению умерла в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.
Что было ранее
В Запорожье 12-летняя девочка в течение 11 минут самостоятельно реанимировала мать, у которой остановилось сердце.
Инцидент произошел 16 октября. На 103 поступил вызов от 12-летней девочки с сообщением о том, что ее мать потеряла сознание и не дышит. На место происшествия сразу направили ближайшую бригаду скорой помощи, а диспетчер оставалась на связи с девочкой и предоставляла рекомендации по проведению реанимационных мероприятий.