У Запоріжжі уже кілька годин не може вилетіти літак до Єгипту
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. У міжнародному аеропорту Запоріжжя затримується рейс авіакомпанії "МАУ" до Шарм-ель-Шейху. Про це кореспонденту УНН повідомили пасажири.
Літак авіакомпанії мав вилетіти о 12:40, пасажири вже пройшли митний контроль та знаходяться у терміналі. Коли людям повідомили, що виліт затримується та можливо подадуть літак лише о 23-й годині, пасажири стали обурюватись.
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Як стало відомо кореспонденту УНН з власних джерел в аеропорту, у літака виникли проблеми з колесом.
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Наразі у запорізькому летовищи чекають на спеціаліста авіакомпаній, який ймовірно привезе колесо з Києва. Пасажирам запропоновано залишити термінал.