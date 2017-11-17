У Запоріжжі уже кілька годин не може вилетіти літак до Єгипту

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. У міжнародному аеропорту Запоріжжя затримується рейс авіакомпанії "МАУ" до Шарм-ель-Шейху. Про це кореспонденту УНН повідомили пасажири.

Літак авіакомпанії мав вилетіти о 12:40, пасажири вже пройшли митний контроль та знаходяться у терміналі. Коли людям повідомили, що виліт затримується та можливо подадуть літак лише о 23-й годині, пасажири стали обурюватись.

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Як стало відомо кореспонденту УНН з власних джерел в аеропорту, у літака виникли проблеми з колесом.

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Наразі у запорізькому летовищи чекають на спеціаліста авіакомпаній, який ймовірно привезе колесо з Києва. Пасажирам запропоновано залишити термінал.

Українські Національні Новини

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