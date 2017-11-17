В Запорожье уже несколько часов не может вылететь самолет в Египет

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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 23849 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 53217 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 72646 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 79353 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 79151 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63250 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100078 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100747 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 131907 просмотра

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В Запорожье уже несколько часов не может вылететь самолет в Египет

В Запорожье уже несколько часов не может вылететь самолет в Египет

Киев  •  УНН

 • 17375 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. В международном аэропорту Запорожья задерживается рейс авиакомпании "МАУ" в Шарм-эль-Шейх. Об этом корреспонденту УНН сообщили пассажиры.

Самолет авиакомпании должен был вылететь в 12:40, пассажиры уже прошли таможенный контроль и находятся в терминале. Когда людям сообщили, что вылет задерживается и возможно подадут самолет только в 23 часа, пассажиры стали возмущаться.

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Как стало известно корреспонденту УНН из собственных источников в аэропорту, у самолета возникли проблемы с колесом.

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Сейчас на запорожском аэродроме ждут специалиста авиакомпании, который предположительно привезет колесо из Киева. Пассажирам предложено покинуть терминал.

Украинские Национальные Новости

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