В Запорожье уже несколько часов не может вылететь самолет в Египет
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. В международном аэропорту Запорожья задерживается рейс авиакомпании "МАУ" в Шарм-эль-Шейх. Об этом корреспонденту УНН сообщили пассажиры.
Самолет авиакомпании должен был вылететь в 12:40, пассажиры уже прошли таможенный контроль и находятся в терминале. Когда людям сообщили, что вылет задерживается и возможно подадут самолет только в 23 часа, пассажиры стали возмущаться.
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Как стало известно корреспонденту УНН из собственных источников в аэропорту, у самолета возникли проблемы с колесом.
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Сейчас на запорожском аэродроме ждут специалиста авиакомпании, который предположительно привезет колесо из Киева. Пассажирам предложено покинуть терминал.