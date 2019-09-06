У Запоріжжі представили нового очільника ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов представив громаді Запорізької області нового голову Запорізької обласної державної адміністрації Віталія Туринка, передає УНН із посиланням на пресслужбу Президента України.
"Ця людина довела свою спроможність бути професійним, оперативним, виваженим керівником. Це фахівець, якому ми довіряємо, сподіваємось і на вашу підтримку. Не маю сумніву, що він проявить себе на посаді голови Запорізької облдержадміністрації", – сказав Трофімов у п’ятницю у сесійній залі ОДА, вітаючи Туринка.
Також він продемонстрував присутнім указ Президента № 659/2019 про призначення Віталія Туринка на посаду та вручив йому посвідчення голови ОДА.
Серед перших своїх пріоритетів голова Запорізької ОДА назвав подолання корупційних схем у роботі чиновників, а також розбудову інфраструктури.
Довідка. Віталій Туринок займався підприємницькою діяльністю у сфері будівництва та промисловості. Навчався в Запорізькій державній інженерній академії.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Віталія Туринка головою Запорізької обласної державної адміністрації.